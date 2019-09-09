В одной из северодонецких школ ученики смогут расплачиваться картами

В Северодонецкой общеобразовательной школе I-III ступеней № 14 появилась возможность оплачивать школьные обеды с помощью банковских карт. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают в пресс-службе горсовета.

Так, удобная и легкая в использовании технология оплаты за питание картой позволяет учебному заведению застраховать себя от таких неприятных инцидентов, как потеря учеником наличности или ее кража. Даже если ребенок потеряет карту, деньги на ней останутся в целости.

«Мы видим, как банковская система приходит настолько близко к потребителю, что уже появилась в школах среди детей. Это очень хорошо, что у детей есть возможность в столь юном возрасте понять преимущества и удобства работы банковской системы. Большие плюсы, что у детей появятся такие карточки. У ребенка тем самым невозможно будет украсть деньги, и он не сможет их потерять. Кроме того, ребенок будет использовать средства на банковской карте под надежным контролем родителей» – прокомментировал нововведение представитель депутатской группы «северодончан» Андрей Гавриленко.

Отмечается, что внедрить этот проект пытались около 3 лет.

«Родители школьников довольны установкой терминалов, ведь это способствует правильной организации школьного питания и уменьшает соблазн детей потратить средства за пределами учебного заведения», – говорится в сообщении.