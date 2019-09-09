Договорились: Украинская сторона начала работы под разрушенной частью моста у Станицы Луганской

Сегодня, 9 сентября, украинская сторона начала очистку площадки под разрушенной частью моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по информации пресс-службы, в 9:00 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Примерно в 9:30 состоялась встреча между прорабом ООО «Укртрансмост» и представителем «ЛНР» в присутствии СММ ОБСЕ. «Они договорились, что с сегодняшнего дня наша сторона начинает очистку площадки под разрушенной частью моста для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни», – говорится в сообщении.

Сегодня рабочими ООО «Укртрансмост» с помощью газосварочного оборудования были разрезаны поврежденные металлические конструкции моста и убрана древесина с подъездных путей для заезда техники под сооружение.

Кроме того, сегодня в 7:30 были продолжены работы по расширению дороги от КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста подрядной организацией. Здесь работали 20 специалистов с привлечением двух тракторов, одного катка, четырех самосвалов. Рабочие продолжили выбирать грунт с правой обочины и сразу засыпали новым щебнем. На левой обочине дороги закончена укладка первого слоя асфальта для расширения дороги.

Пиротехническое подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) занималось очисткой левой обочины дороги от взрывоопасных предметов.

Ранее председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий заявлял, что во время ремонта разрушенного моста в прифронтовой Станице Луганской будет построен временный обходной мост.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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