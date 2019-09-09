Воины ВСУ с тяжелыми ранениями поехали на лечение в Латвию

Десять украинских военнослужащих и четверо представителей Национальной гвардии Украины направлены на лечение в Национальный реабилитационный центр Латвийской Республики «Вайвара». Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает со ссылкой на Главное военно-медицинское управление ВС Украины пресс-служба Минобороны.

Военные отбыли в Латвию из международного аэропорта «Борисполь».

Уточняется, что военнослужащие, которые поехали на лечение в Латвийскую Республику, получили тяжелые ранения во время проведения АТО и ООС.

Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству медицинских служб Вооруженных Сил Украины и Латвии. «Следует заметить, что уже не первый раз наши зарубежные партнеры оказывают помощь в лечении и реабилитации раненых военнослужащих, демонстрируя поддержку Украины», – говорится в сообщении.