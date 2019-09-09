Сложные вопросы: Представители ООН и ООС обсудили проблемы поселков вдоль линии разграничения

Сегодня, 9 сентября, в Краматорске (Донецкая обл.) состоялась рабочая встреча председателя Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Аличе Арманни Секуи с заместителем командующего операции Объединенных сил Богданом Бондарем. Во время мероприятия стороны обозначили основные направления дальнейшего сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе встречи Аличе Арманни Секуи отметила эффективность сотрудничества с Объединенными силами на всех уровнях, а также отметила значительный прогресс в обустройстве украинской стороной контрольных пунктов въезда-выезда.

Бондарь проинформировал представителей ООН об основных направлениях и результатах деятельности по защите гражданского населения, усилия по восстановлению гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Он также заверил представителей международной организации что Объединенные силы и в дальнейшем намерены уделять значительное внимание вопросам защиты гражданского населения и действовать исключительно в рамках выполнения норм Международного гуманитарного права.

Стоит отметить, что на встрече удалось очертить круг вопросов, решение которых поможет скоординировать работу международных организаций и органов военного управления в контексте поддержки жителей временно изолированных населенных пунктов вдоль линии разграничения.