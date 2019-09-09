Жители прифронтовой Марьинки и района могут получать административные услуги на дому

С сентября жители прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.), а также отдаленных населенных пунктов района, могут получать административные услуги на дому. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Марьинской райгосадминистрации.

«Для повышения уровня доступности и комфортности по принципу удаленного обслуживания в августе 2019 года Марьинской райгосадминистрацией получен "Мобильный кейс". С сентября 2019 года жителям отдаленных населенных пунктов района, людям с ограниченными возможностями или пожилого возраста не обязательно посещать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Марьинке», – говорится в сообщении.

Так, получить административные услуги они могут по месту жительства в помещении сельского или городского совета, во время проведения выездного приема. А также стало возможным получить услугу дома.

С порядком предоставления административных услуг по месту жительства можно ознакомиться на официальном сайте Марьинской райгосадминистрации в разделе «Административные услуги» в подразделе «Полезная информация».

Как сообщалось ранее, на сегодня, 9 сентября, в Донецкой области работают 29 ЦПАУ. Также административные услуги в области предоставляются на дому.

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