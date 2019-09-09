Стало известно, что происходит с морской водой на пляжах Мариуполя

Стали известны результаты мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 3 сентября в рамках городских пляжей. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

Уточняется, что, по данным мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины», холерный вибрион и патогенная флора в воде не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены.

Относительно прошлой недели, состояние морской воды несколько улучшилось. В двух из пяти проб морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышал нормативный показатель.

Наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на пляже Приморского района возле гостиницы «Турист» (створ № 112). Показатель индекса ЛКП в этой точке отбора составил 70 тыс. на 1 дм куб. при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб. В контрольной точке отбора на пляже Левобережного района в районе водной станции «Наш уголок» (створ № 111) индекс ЛКП составил 6 тыс. 200 на 1 дм куб.

Чистой была вода на пляже Левобережного района в контрольной точке отбора в районе улицы Виноградной, 140 (створ № 110) и на пляжах Приморского района у судоремонтного завода (створ № 113) и возле кафе «RAFALE» (створ № 114).