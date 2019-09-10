В Украине граждане могут обслуживаться в банках по загранпаспортам

Граждане Украины смогут предъявлять загранпаспорта для получения банковских услуг. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС).

«Отныне банковские учреждения могут обслуживать физических лиц – резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книжечки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу – об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р/25-0006/45577», – говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующими разъяснениями НБУ подтверждается «равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов и такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу».

Таким образом, НБУ подчеркивает необходимость соблюдения банковскими учреждениями требований Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», других норм законодательства Украины и подтверждает возможность осуществления идентификации и верификации лица-резидента на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В ГМС отмечают, что в соответствии с предоставленными разъяснениями, сведения «отчество» физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности – о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН).

Важно: в соответствии с законодательством, удостоверение личности водителя, моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Напомним, в Украине подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.

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