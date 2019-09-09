Боятся принудительного выселения: В Харькове переселенцы вышли на пикет

Сегодня, 9 сентября, в Харькове переселенцы, проживающие в модульном городке (построенном в 2015 году как временное жилье), вышли на пикет, так как боятся принудительного выселения. Администрация отказалась заключать с ними новое соглашение на проживание и жители боятся, что их лишат жилья.

Сейчас в этом городке проживают 260 человек. «Мне сказали – не выедете, поотключаем все и будете сидеть. Вот и все», – говорит жительница модульного городка Наталья Ефимова.

«Вы просили найти возможность оставить вас до весны. Мы нашли эту возможность, вы блокируете работу предприятия. Больше я ничем помочь вам не могу», – обратился к переселенцам начальник управления по обслуживанию модульного городка Артур Стаценко.

Договор на проживание жильцов истек 30 августа. Новый договор администрация с ними пока не заключает, аргументируя тем, что пред зимой должны обследовать домики. «Кто будет нести ответственность, если что-то случится? Мы решили провести проверку электрики, решили провести санитарную обработку от грызунов, в том числе от тараканов и так далее. Все в комплексе. Санэпидстанция, пожарные и так далее», – объясняет Артур Стаценко.

По его словам, для этого организовали так называемое переселение по кругу в середине городка – пока один модуль будут проверять, семья должна выехать в другой. И так несколько раз в течение недели. При этом в свой старый модуль семья уже не вернется.

Жильцы уверены, что им намеренно создают невыносимые условия, чтобы они навсегда переехали из временного жилья. Но администрация уверяет, что это не так.

Большинство оставшихся здесь семей – многодетные или ухаживают за людьми с инвалидностью. Переезжать отсюда не могут и не хотят. Поэтому после пикета все таки пошли паковать вещи для временного переселения.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Также сообщалось, что в Харькове пройдет фотовыставка «Справа в тому, що у мене немає дому» («Дело в том, что у меня нет дома»), посвященная модульному городку для переселенцев из временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»

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