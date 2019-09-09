Мост у Станицы Луганской: Комарницкий рассказал о системных сдвигах в процессе восстановления

В процессе восстановления разрушенной части моста у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) наблюдаются системные сдвиги. Об этом сегодня, 9 сентября, во время координационной видеоконференции сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает пресс-служба ЛугОВГА.
«Виталий Комарницкий сообщил, что по состоянию на 11:00 саперные подразделения ГСЧС провели обследование в районе излома моста. Впоследствии к месту расчистки спустились строители, которые разрезали поврежденные металлические конструкции моста и убрали деревья с подъездных путей для заезда техники под мост. Это свидетельствует о системных сдвигах в процессе восстановления моста. Ожидается, что вскоре к работам будет привлечена тяжелая строительная техника», – говорится в сообщении.
По итогам совещания Виталий Комарницкий дал поручение расчистить заросли справа от дороги, смонтировать фонари, обустроить обочины и тому подобное. «Строительство моста вблизи Станицы Луганской – наше общее дело. Считаю, что только благодаря консолидации усилий всех заинтересованных сторон мы сможем успешно выполнить поставленные перед нами задачи», – сказал Комарницкий.
По информации пресс-службы, на совещание были приглашены первый заместитель председателя ЛугОВГА Юрий Погуляйко, руководители ответственных структурных подразделений ОГА, правоохранительных органов, подразделений Вооруженных Сил Украины, ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, Станично-Луганской РГА, представители компании генерального подрядчика и другие.
Как сообщалось ранее, сегодня, 9 сентября, украинская сторона начинает очистку площадки под разрушенной частью моста у Станицы Луганской для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни.
Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.
Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».
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