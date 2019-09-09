На Луганщине пьяный водитель «не разминулся» с электроопорой (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл) произошло ДТП – нетрезвый водитель повредил столб электроопоры и скрылся с места происшествия. Результат – нарушитель получил 5️ административных протоколов за содеянное. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает патрульная служба Украины Луганской области в Facebook.

Уточняется, что авария произошла вчера, 8 сентября, около 16 часов. На линию 102 поступило сообщение от прохожего: на улице Карла Маркса автомобиль ВАЗ 2102 темно-зеленого цвета врезался в столб электроопоры, а затем скрылся с места происшествия.



Заявитель предоставил полицейским подробное описание автомобиля и водителя. Обследовав прилегающую территорию, патрульные обнаружили указанное заявителем транспортное средство с повреждениями от ДТП. У автомобиля находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.



В ходе общения, гражданин путался в объяснениях, однако по факту того, что он ехал за рулем этого авто, не возражал. При требовании патрульных предъявить водительское удостоверение и пройти проверку на состояние алкогольного опьянения нарушитель начал агрессивно себя вести и попытался скрыться с места происшествия, за что патрульные задержали водителя.

В конце концов, водитель прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, по заключению врача, результат проверки – 2.92 промилле, что превышает норму почти в 15 раз.

Патрульные составили на водителя административные материалы по: ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 КУоАП (Оставление места ДТП), ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), протокол задержания, ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без соответствующих документов).