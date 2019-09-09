Чех, который воюет на Донбассе против Украины, потерял ногу

Гражданин Чехии Павел Ботка («Кавказ»), который воюет на Донбассе вместе с незаконными вооруженными формированиями, потерял ногу ниже колена. На Донбасс он приехал в 2015 году, сообщает чешское издание Aktuálně.cz.

Профессиональный борец зарабатывал себе на жизнь как вышибала и телохранитель в течение многих лет. Он сказал, что работал в Турции или Бразилии, например, в сопровождении владельца алмазодобывающей компании в Африке, а потом поехал на Донбасс воевать на стороне НВФ.

В августе он наступил на мину. «Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено», – описывает свое состояние «Кавказ».

Ботка сообщил, что планирует получить спортивный протез и хочет вернуться на линию фронта. На родину возвращаться не собирается, потому что может получить большой срок заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Сейчас гражданин Чехии находится в больнице на неподконтрольной украинскому правительству территории

Чешские правоохранители сейчас расследуют причастность около 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне НВФ.

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