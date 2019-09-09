День города в Славянске: Полиция составила 10 админпротоколов на несовершеннолетних

В Славянске (Донецкая обл. ) во время празднования Дня города местные полицейские обнаружили 8 подростков в состоянии опьянения – все они распивали алкогольные напитки вблизи центральной площади города. Как оказалось, спиртные напитки им помогли приобрести прохожие. Об этом сообщает Славянский отел полиции Донецкой области.

Каждый из юных нарушителей был передан родителям.

В отношении несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет были составлены протоколы по ст. 178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), за подростков 14-15 лет будут отвечать родители согласно ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Также ювенальные полицейские составили 2 протокола за курение подростками на детских площадках.

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