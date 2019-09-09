ПРООН предоставит гранты для развития бизнеса на Донбассе

В Украине в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира объявят грантовый конкурс на открытие, восстановление и расширение микро-, малого и среднего бизнеса на подконтрольной правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей, а также в районах Запорожской и Донецкой областей вдоль побережья Азовского моря. Об этом сообщил программный координатор Программы ООН по восстановлению и развитию мира Владимир Лященко, передает «Укринформ».

«Программа ООН по восстановлению и развитию мира на сегодня внедряет 10 международных проектов при финансовой поддержке 11 международных доноров. И грантовая программа является одним из элементов Программы ЕС поддержки Востока Украины, в частности для поддержки предпринимателей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей вдоль Азовского побережья», – отметил Лященко.

Он уточнил, что программа имплементируется четырьмя агентствами ООН: Программой развития ООН (ПРООН), Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA), структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO ).

«Грантовая программа будет направлена ​​на семь основных секторов экономики: изготовление керамики, текстильная промышленность, пищевая промышленность, промышленность гостеприимства (гостинично-ресторанный бизнес и туризм), зерновые и масличные культуры, мясо-молочная продукция, домашняя птица и яйца. Все, кто намерен открыть бизнес в названных секторах экономики или расширить существующий, могут подать бизнес-заявку, свой бизнес-план через администрирующую компанию – Творческий центр ТЦК», – сказал Лященко.

По его словам, максимальная сумма гранта составляет до 6 500 евро в гривневом эквиваленте. Средства будут положены на счет предпринимателя.

«Грант должен быть направлен на закупку оборудования, на расширение производства и др. С 2015 года в Донецкой и Луганской областях в ​​рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира на Востоке Украины было выдано более 649 бизнес-грантов. Ранее гранты выдавались для внутренне перемещенных лиц, нынешняя грантовая программа вводится для жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей вдоль Азовского побережья», – подчеркнул Лященко.

Президент Благотворительного фонда «Творческий центр ТЦК» Любовь Паливода сообщила, что грантовый конкурс стартует 10 сентября.

«Дается три недели на подготовку бизнес-планов. Они могут быть поданы с 23 сентября онлайн. Срок подачи – до 1 октября 2019 года. Основным требованием для участия в конкурсе является регистрация предприятия именно в Донецкой, Луганской и Запорожской областях», – рассказала она, добавив, что грантовая программа имеет целью экономический рост именно этих регионов.

Паливода уточнила, что информационные сессии об условиях участия в грантовой программе будут проходиться в Северодонецке, Краматорске, Токмаке, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске.

«Каждый бизнес-план будут оценивать по определенным критериям по меньшей мере три эксперта. Максимальной оценкой является 75 баллов. Также будут созданы отборочные комиссии из представителей доноров, местной общины, бизнес-сообщества для устной презентации бизнес-планов», – отметила президент БФ.

Она отметила, что сумма гранта составляет 75% стоимости проекта, 25% должно быть собственным вкладом предпринимателя. К примеру, это может быть бесплатная работа.

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