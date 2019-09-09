США в ОБСЕ призывают Россию освободить остальных украинских политзаключенных

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор высоко оценил взаимное освобождение Украиной и Россией удерживаемых лиц и призвал РФ освободить остальных незаконно удерживаемых украинцев, передает «Укринформ»

«Освобождение этих лиц является важным шагом вперед в направлении окончательного урегулирования конфликта на Востоке Украины путем переговоров», – заявил глава американской миссии.

Он отметил, что это снижение напряженности «происходит на фоне недавнего возобновления режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта на Востоке Украины».

Американский представитель назвал обмен «реальным достижением вновь избранного Президента Украины Зеленского».

«Миссия США при ОБСЕ решительно призывала Россию освободить этих заключенных. Мы настоятельно призываем Россию прекратить свою агрессию на Востоке Украины и в Крыму и освободить всех тех, кто еще остается в несправедливом заключении», – отметил Гилмор.

Напомним, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене.Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

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