В досудебном порядке: ПФУ выплатил переселенке долг по пенсии

Управление Пенсионного фонда Украины (УПФУ) без суда выплатил задолженность по пенсии переселенке Елене. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Елена – студентка и зарегистрирована как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ). Она училась и получала пенсию по потере кормильца. Однако, в июле 2018 года, после окончания учебного года, выплату пенсии ей прекратили. 6 сентября 2018 года Елена предоставила в УПФУ справку об обучении в университете, поэтому в ноябре ей восстановили выплаты. Однако пенсию девушка получила только за ноябрь.

Елена снова обратилась к УПФУ. Там в письменном ответе отметили, что задолженность по пенсии за прошлые периоды (с 1 июля по 31 октября 2018 года) будет выплачена в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 25.04.2018 № 335 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 08.06.2016 № 365». «То есть пообещали, что задолженность будет выплачена на условиях специального порядка. Проблема лишь в том, что порядка этого не существует, ведь Кабмин его не принял», – отмечают правозащитники.

Девушка обратилась к БФ «Право на защиту». «В ноябре 2018 года юрист харьковского офиса Вера Туру направила аргументированное обращение в ПФУ. В обращении юрист привела нормы действующего законодательства Украины относительно противоправности невыплаты УПФУ задолженности по пенсии. Благодаря этому удалось решить спор в досудебном порядке – в феврале 2019 года Елена получила задолженность по пенсии за весь спорный период», – рассказали в фонде.

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