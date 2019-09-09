В Москве отреагировали на заявления Зеленского о разведении сил и средств на Донбассе

В Москве приветствуют готовность Киева к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон на Донбассе. Об этом заявил сегодня, 9 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2, сообщает российский «ТАСС»

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу "Нормандского формата" и Контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами "Нормандского формата", а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения. Это в полной мере отвечает ожиданиям всех, кто заинтересован в выполнении Минских договоренностей в полном объеме», – сказал Лавров.

По его словам, российская сторона выразила надежду, что «такая позиция президента Украины будет впредь определять курс этой страны на урегулирование на Донбассе» и что заявления отдельных членов его команды, будто «различные аспекты Минских договоренностей не устраивают Киев, не имеют юридической и политической силы».

Лавров также выразил удовлетворение состоявшимся обменом «35 на 35», добавив, что «надеется, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и уважение национальных меньшинств в Украине и в РФ».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.