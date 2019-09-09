Осталось открыть наливайку имени Ельцина: В Донецке обсуждают памятник Николаю II

В неподконтрольном украинским властям Донецке установили памятник российскому царю Николаю II.
Новый памятник активно обсуждают в социальных сетях.
- Сеня: «В ДНР установлен памятник Николаю 2. Это то, чего нам так не хватало. Осталось открыть наливайку имени Ельцина, и тогда точно заживем»;
- Андрей: «Какая должна быть каша в голове, чтобы ставить памятники Николаю и тут же – памятники Ленину…»;
- «Разбойник: «Все нормально! Захару стоит, на очереди – Моторола и Сталин. Главное план! Чтоб каждый месяц – памятник замечательному человеку.»;
- «Аверс»: «В честь памятника должен концерт быть»;
- Виталий: «В честь открытия памятника должен быть построен памятник»;
- Ольга: « Проведен флешмоб»;
- Son: «А чего только Николаю, надо всем из династии Романовых, потом вождям славянских и половецких племен тоже надо. Вождизм одним словом»;
- Влад: «Вы лучше бы так зарплаты людям давали, как памятники и концерты никому не нужные устраивали»;
- Дима: «Этот бред называется русский мир. Любой маразм можно увидеть вживую».
При этом дончане также отмечают, что памятники открывают, чтобы создать видимость стабильности.
- Виталий: «Новостей хороших по факту нет, если взять в разрез нашу республику, но хорошие новости людям нужны: и концерты, и марки почтовые. Все это смотрится сейчас, когда прошло 5 лет, дешево и убого. Народ давно уже понял, что и к чему путем сравнения. Печалька»;
- Александр: «Он установлен не за госсредства, а за счет российского фонда. Это их личные деньги, на что хотят – на то и тратят. Я понимаю, если бы еще построили из бюджета и спрашивали зачем, но люди за свой счет сделали, и слава Богу. Вам памятник царя мешает?»;
- Андрей: «А вам все никогда не нравится».
Ранее сообщалось, что в Донецке поставят памятник российскому царю Николаю II.
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