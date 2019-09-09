Над Станицей Луганской снова подняли украинские флаги (Фото)

У Станицы Луганской снова подняты украинские флаги. Об этом сегодня, 9 сентября, на своей странице в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.

«Рад сообщить, что после скандала, который мы подняли, по позорному факту снятия украинских флагов, которые якобы провоцировали россиян – флаги возвращены. Украинские патриоты Луганщины, при поддержке ВСУ подняли флаги над Станицей. Надеюсь, что это было лишь недоразумение, а не системная антигосударственная политика», – написал он.

Данную информацию подтвердила и волонтер Света Светикова. «Сегодня, 9 сентября, все 9 флагов, которые по неизвестным причинам были сняты с пункта пропуска, были водружены на свое законное место как самый главный государственный символ Украины На протяжении всех этих лет, для нас, живущих на линии огня, наш сине–жовтий прапор очень дорог, за него мы до сих пор по частицам отдаем свое сердце каждый день», – написала она.

Как сообщалось ранее, на мосту в Станице Луганской сняли украинские флаги. Версий было две: чтобы не провоцировать представителей «ЛНР» или для проведения ремонта столбов.