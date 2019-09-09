Масштабная оцифровка бумажных пенсионных дел: В ПФУ рассказали об этапах

Во всех регионах Украины в сентябре текущего года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) создаст подразделения ретроконверсии (оцифровки – ред.) пенсионных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ, сегодня, 9 сентября, передает «УНН».

«Подразделения ретроконверсии в настоящее время работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Укомплектованность указанных подразделений составляет 42,3%. Сейчас продолжается работа по укомплектованию указанных подразделений. Кроме того, в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии во всех регионах», – говорится в сообщении.

В то же время, оцифровка архива пенсионных дел требует три основные категории операций: сканирование, экспорт, пакетное задание. «С этой целью центры ретроконверсии оснащаются скоростными сканерами для сканирования книг, прошитых документов размером до А3-формата включительно, возможностью работы без персонального компьютера, соответствующим программным обеспечением, поддержкой автоматического распознавания текста, выравнивания изображения, корректурой экспозиции и цветопередачей и т. д.», – рассказали в ПФУ.

Также сообщается, что введение автоматизированной системы создаст возможность для предоставления услуг независимо от места проживания, предоставит пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре или на удаленном рабочем месте (точке обслуживания) ПФУ или через интернет с использованием средств веб-портала электронных услуг ПФУ, а также обеспечит сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов, на основании которых выплачиваются пенсионные средства.

«Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации ПФУ проекта "Е-пенсия", который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через веб-портал электронных услуг ПФУ», – напомнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат.

Напомним, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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