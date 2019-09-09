НВФ обстреляли из запрещенного оружия Верхнеторецкое и Лебединское, – украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) из запрещенного оружия обстреляли населенные пункты в Донецкой области Верхнеторецкое и Лебединское. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, обстрел НВФ вели 8 сентября, нарушая Минские соглашения и режим прекращения огня. По данным украинской стороны СЦКК, НВФ применили запрещенные Минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибра. «Всего противник выпустил 6 мин», – говорится в сообщении.

«Украинская сторона СЦКК обращает внимание, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим "Тишина"», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня НВФ вели обстрел в районе населенного пункта Зайцево, применив миномет калибра 82 мм (8 мин).

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