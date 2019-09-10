Коллизии законодательства: Переселенец из-за бюрократических преград с трудом пересек линию разграничения

Из-за коллизий законодательства несовершеннолетний гражданин Украины, проживающий на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, и зарегистрированный как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), со сложностями смог пересечь линию разграничения через контрольный пункт въезда выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

«Эта история произошла недавно. Она о бюрократизме и человеческой отзывчивости. Сергей (имя изменено) с отцом проживают на временно оккупированной территории. Как ВПЛ зарегистрированы в Винницкой области еще с 2014 года. Мать парня лишили родительских прав еще в 2009 году. По достижению 14-летнего возраста юноше нужно было получить паспорт. Только свидетельство о рождении ребенка было испорчено – поэтому нужно было его восстановить. Проблем с подтверждением документа не возникло. Они начались при попытке вернуться домой на временно оккупированную территорию (ВОТ). Понятно, что доверенности на вывоз ребенка на оккупированную территорию от матери отец априори иметь не мог. У мужчины при себе была только копия решения суда о лишении матери родительских прав – а этого недостаточно для разрешения на пересечение линии разграничения», – рассказали правозащитники.

Монитор фонда Оксана Понаморева посодействовала размещению парня в Станично-Луганской больнице. Как отмечают правозащитники, Станично-Луганская РГА и Станично-Луганское РТМВ всегда идут на встречу в сложных ситуациях, «понимая, что паспортизация детей с ВОТ – это важное дело».

Отец тем временем поехал домой искать оригинал решения суда. Когда мужчина вернулся, проблемы не исчезли – он принес решение, заверенное печатью «ЛНР». Такой документ не может быть принят Госпогранслужбой Украины (ГПСУ) для разрешения пересечения линии разграничения. «Однако, когда люди относятся ответственно и с пониманием, решение всегда найдется. Посоветовавшись с ГПСУ, не нарушая действующего законодательства, которое, к сожалению, имеет много коллизий сегодня, адвокат БФ "Право на защиту" Алла Скворцова составила и направила в суд заявление о восстановлении утраченного производства ... Казалось бы, сколько бюрократических преград, сколько трудностей ... Но тут – на линии соприкосновения – таковы реалии», – говорится в сообщении.

Так, благодаря неравнодушию всех привлеченных лиц, отец с парнем вернулись домой. Далее их ждет путешествие в Винницкую область для обращения в Государственную миграционную службу (ГМС). «Юноша получит свой паспорт, и сбудется его мечта о будущем обучении в вузе на территории Украины», – подытожили в фонде.

Напомним, люди, пересекающие линию разграничения на Донбассе через КПВВ, все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с несовершенством процедуры.

Как сообщалось ранее, еще совсем недавно все те, кому приходилось пересекать линию разграничения на Донбассе, радовались введению электронных пропусков, считая, что отныне эта процедура будет значительно упрощена. Однако ожидания не оправдались: со временем стало очевидно, что электронная система нуждается в значительной доработке. Однако именно новейшие технические решения и их очевидные минусы часто становятся причиной очень неприятных ситуаций. Кроме того, не очень понятно, как быть тем гражданам, которые не имеют доступа к интернету и электронной почте.

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