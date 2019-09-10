Боец ВСУ спас из-под обстрела собаку и получил ранение (Фото)

Украинский военнослужащий получил ранение, спасая собаку из-под обстрела. Об этом в Facebook сообщила Элеонора Крутова из Авдеевского общества защиты животных.

«При обстреле хозяин в первую очередь попытался спасти собаку, из-за чего и поплатился. Его посекло осколками, сейчас он в госпитале. Кича осталась на позиции, но ей тоже досталось – морда и шея были прошиты железом», – написала Крутова.

По ее словам, сейчас собаке «ничего не угрожает: осколки достали, курс антибиотиков пройден, идет на поправку».

Об операции по спасению собаки также рассказала волонтер Алина Косовская.

По ее словам, с просьбой найти ветеринара ей военные позвонили глубокой ночью.

«Это была обычная ночь на войне. Обычный прилет гранаты в окоп, где вместе со своим хозяином охраняла ваш мирный сон собака. Обычное ранения осколками и эвакуация пешком в темноте на ощупь. Но очень необычная и трогательная ситуация, когда, отдав раненого собрата медикам, бойцы вернулись на опорник и принялись спасать собаку. Так, ночью. Так, в нескольких сотнях метрах от врага, который легко мог забросать это действо несколькими гранатами. Четырехлапая защитница уже в строю, а боец, раненный в ту ночь, завершает лечение в госпитале. Я не знаю, как ребятам удалось найти среди ночи контакты зоозащитницы Элеоноры Крутовой там, где даже мобильную связь найти не так просто. Главное: их забота о тех, кто рядом – это так трогательно», – написала она.