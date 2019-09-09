Клипса и микрочип: В Краматорске «Зооконтроль» стерилизует бездомных животных (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) четвероногие бездомные попадают в руки специалистов по «Зооконтролю», которые везут собак на стерилизацию.

Бездомных животных в городе можно увидеть чуть ли не в центре города. Жители к этому привыкли, и считают, что нельзя отстреливать собак, даже если они иной раз бросаются на велосипедистов. «Конечно, стерилизация. Это самый такой правильный подход, я так считаю. Это же наши братья меньшие», – говорит краматорчанин Юрий Кузьменко, который живет в частном секторе и часто ездит на велосипеде.

Недавно специалисты одной из общественных организаций начали в городе отлавливать собак. Животных везут в мобильное хирургическое отделение. Там их вакцинируют, стерилизуют, а потом возвращают откуда взяли. «Это уже проверено практикой. Если собаку изымать из места определенного, на это место обязательно придет другая собака. И количество будет одинаково», – пояснил специалист по отлову бездомных животных Дмитрий Варваров.

Каждому прооперированному животному надевают клипсу и вживляют микрочип с датой прививки и стерилизации. Однако людям все равно нужно помнить: такие собаки все еще имеют зубы и могут защищать пищу и свою территорию. Что касается хирургического вмешательства, то, как уверяют врачи, это животным только на пользу. «Качественно жизнь ее в принципе не меняется, но улучшается, ее, скажем так, продолжительность жизни. В среднем животное, которое стерилизовано, оно живет на два года больше, чем нестерилизованные собратья. Это все благодаря тому, что животные не испытывают гормональных сбоев, стрессов, организм не изнашивается», – рассказал хирург Андрей Коробка.

Процедуры сделают нескольким сотням животным. Средства на это уже выделили. «Полмиллиона гривен выделено из городского бюджета на выполнение мероприятий по стерилизации и вакцинации бездомных животных. Планируется выполнить примерно 250 стерилизаций животных в этом году», – сообщил и.о. начальника отдела коммунального хозяйства Краматорского горсовета Ярослав Сердюк.

А вот домашним котам и собакам ветеринары советуют сделать прививку от бешенства. Процедура – бесплатная, а защита действует примерно год.