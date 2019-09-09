Пять лет мы оторваны от дома: Три известных украинца намерены вернуться в Луганск на День города

Трое жителей Луганска, вынужденных в 2014 году, с началом российской агрессии, покинуть город, решили вернуться и отпраздновать День города в Луганске – 14 сентября 2019 года. Об этом они заявили сегодня, 9 сентября, в видеообращении.

Соответствующее видеообращение записали менеджер телеканала UA Донбасс Андрей Шаповалов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта в Луганской областной государственной администрации Антон Волохов.

«Пять лет прошло, сколько еще ждать? Пять лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что надо с чего-то надо начинать», – сказал Андрей Шаповалов.

«Мы – луганчане. За 5 лет это утверждение ни разу не поддалось сомнению. Хотя в поисках себя и нового дома мы сменили десятки городов. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске», – отметил Волохов.

«Это шестой День города Луганска, который мы пропускаем. Почему? Ведь мы имеем право. Луганск – он наш, он мой, он твой. Я принял решение: этот День города я буду праздновать в Луганске», – добавил Денищенко.