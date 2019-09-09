Маленькому Даниилу из Макеевки подарили шанс научиться слышать и разговаривать (Видео)

В Украине из тысячи новорожденных три ребенка имеют проблемы со слухом. Четырехлетний Даниил из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) – один из них. Мальчик появился на свет раньше срока с диагнозом «тугоухость». Ребенок, страдающий этим заболеванием, не сможет самостоятельно научиться разговаривать, а следовательно, не будет жить полноценно.

Семья Даниила на первый взгляд ничем не отличается от других. «Мы ходим гулять в парк, катаемся на качелях, ходим на занятия, в игровые комнаты», – говорит мать Галина Рогова.

Даниил родился недоношенным и слабым, а впоследствии родители заметили, что сын не реагирует на звуки. «Когда ему было 9 месяцев, стали замечать, что он плохо реагирует на погремушки, не поворачивается на громкие звуки, не реагирует», – вспоминает мать мальчика.

Тогда родители обратились к врачам и выяснили, что у ребенка серьезная потеря слуха. «Если ребенок не будет слышать речь, не будет распознавать речь, то, соответственно, он не научится разговаривать. Не научится разговаривать – соответственно развитие приостановится», – объяснила слухопротезист Мариупольского центра слуха Наталья Кузнецова.

Несмотря на неизлечимости болезни, шанс научиться слышать и разговаривать у Даниила есть. Это возможно, если установить слуховые аппараты. «Я мечтаю о том, чтобы он поскорее начал разговаривать, это самая большая мечта, которая может быть. Чтобы потеря слуха ему не мешала в жизни», – поделилась Галина Рогова.

Мощные устройства, которые рекомендовали врачи, оказались слишком дорогими для семьи Роговых. Тогда родители решили обратиться за помощью к благотворителю – в Фонд Рината Ахметова.

Маленький Даниил с родителями приехали в Мариуполь, чтобы ему настроили устройства. Мальчик удивительно быстро адаптируется к протезам – сразу реагировал на звуки.

По словам слухопротезиста, слуховые аппараты – только полдела. Теперь маленький Даниил должен заниматься с логопедами и дефектологами, систематически тренироваться дома с родителями. «Веселый, озорной, непоседливый очень. Поэтому то, что он сейчас слышит, все новое, звуки, ветер он слышит, ему интересно, будем наблюдать за ним, заниматься, смотреть», – говорит мать мальчика.

Родители радуются первым успехам сына и верят, что его ждет счастливая жизнь.

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с нарушениями слуха. В рамках проекта «Теперь я слышу» установлено более 150 современных слуховых аппаратов.

Источник: ТК «Донбасс»