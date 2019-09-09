По рисункам детей: В Мариуполе рассказали, как создавали кованые скульптуры (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) кузнецы создали металлические скульптуры по эскизам детей – морской охранник-дракон, белая птица, конек, который мечтает и действует. Представили работы на фестивале «Пространство мечты». Вскоре эти арт-объекты установят в парках города, а также в Мангуше и Сартане.

Так, из сотни детских рисунков кузнецы выбрали 10. Школьница Вероника Гордейчук нарисовала рыжую лошадку. Также девочка видела, как ее создавали из металла. «Была на заводе, где ее делали, и мне безумно понравилось, потому что такой вид деятельности я видела впервые», – поделилась она.

А работа «Звездная ночь» собрала немало заинтересованных – дети играли, а взрослые фотографировали. Создал арт-объект кузнец из Полтавы Максим Солодков по наброску мариупольской школьницы. «Немного эскиз был переформатирован, в новой концепции, в новом времени, с новыми материалами, и с какими-то такими лофтовыми техниками», – объяснил он.

Автор рисунка Виктория Земляная призналась, что результатом довольна. Она считает звезды и месяц символом мирной жизни. «Спокойного детского сна, чтобы дети могли спать спокойно и не думать о войне. В школе вот у нас часто говорят об этих темах, что было раньше, мне это так трогает душу, и я решила нарисовать именно такой рисунок», – рассказала школьница.

Кузнец Владислав Вишневецкий сотворил за две недели двухметровую скульптуру ворона. Говорит, что она в отличии «Звездной ночи» она имеет противоположное значение. «Помесь стимпанка, постапокалиптики и такого прочего. Ребенок задумывала его в качестве антипода голубю как птице мира, и собственно, он должен быть страшным», – объяснил мастер.

Организовали проект при поддержке Украинского культурного фонда. Цель – объединить детей и взрослых из разных уголков Украины. «Скульптуру сделали по их рисунку, они просто получили доверие взрослых к себе. И они знают, что их творчество будет развиваться и украшать наш прекрасный Мариуполь, в также Сартану и Мангуш. То есть арт-пространство создают дети», – сказала менеджер по коммуникациям проекта «Пространство мечты» Виктория Гордиенко.

Скульптуры, которые подарили Сартане и Мангушу, должны установить до конца сентября. Также обещают, что арт-объекты появятся и в парках Мариуполя.

Источник: ТК «Сигма»

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