В Мариуполе готовят к ледовой кампании единственный в Украине ледокол

Мариупольский филиал Администрации морских портов Украины отправил на доковый ремонт единственный украинский ледокол «Капитан Белоусов». От поддержания в хорошем техническом состоянии судна зависит безопасность судоходства в акватории Азовского моря, сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба Администрации порта.

«Во время зимней навигации ледокол "Капитан Белоусов" обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря. Функционирование и эффективность работы украинских морских портов Азова зимой в значительной степени зависят от своевременного выполнения ремонтных работ. Ведь "Капитану Белоусову" уже 65 лет, и плановый ремонт просто необходим для поддержания судна в рабочем состоянии», – отмечает руководитель Администрации Мариупольского морского порта Игорь Барский.

В планах: дефектация корпуса судна с последующим ремонтом внешней обшивки, замена металлоконструкций, а также ремонт винто-рулевого комплекса, механизмов систем жизнеобеспечения судна, электроустановок и радионавигационного оборудования.

Стоимость работ – 3,5 млн грн. «Благодаря прозрачному тендеру экономия составила более 1,3 млн грн. Сейчас ледокол находится у плавучего дока Азовского судоремонтного завода. Совсем скоро судно будет установлено на кильблоки – и ремонтные работы начнутся. Завершение ремонтных работ и подготовка судна к швартовым испытаниям запланированы на ноябрь», – говорится в сообщении.