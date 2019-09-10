Из гильз – кулоны и браслеты: В прифронтовой Авдеевке делают «военные» сувениры (Фото)

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) волонтеры и местные жители создают сувениры – они расписывают узорами отстрелянные гильзы и осколки снарядов. Например, из основания гильз изготавливают браслеты, кулоны, брелоки, а из осколков снарядов – подставки для ручек и карандашей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», потом сувениры продают на выставках, ярмарках и аукционах, а вырученные деньги идут на помощь украинским военным.

Эта идея принадлежит Алине Косовской, руководителю Благотворительного фонда «Зорі надії». «Мы поддерживаем волонтерскую группу аэроразведки "Небесна варта", которая дислоцируется в Авдеевке. И все деньги от продажи сувениров идут на закупку необходимого оборудования», – рассказала 20-летняя Алина.

Девушка родом из Николаева, мастер спорта по художественной гимнастике. До войны несколько лет тренировалась в школе олимпийского резерва в Киеве. В 2014 году она отравилась на Донбасс, где под позывным «Фортуна» 3 года воевала в добровольческом батальоне. «Сначала это был "Правый сектор" – служила в районе Донецка, потом Широкино, Марьинка и Авдеевка. Проходила службу с мужчинами в разведке, поскольку оружия на тот момент не хватало, делала разную работу», – поделилась Алина.

Еще во время службы Косовская задумалась о помощи украинским бойцам. В 2017 году с друзьями создала фонд «Зорі надії». Окружив себя жителями Авдеевки из числа патриотов, Алина вместе с ними стала раскрашивать отстрелянные гильзы, снаряды, превращая их в сувениры.

«Из "металла войны" мы делаем много всего, например, из гильз и патронов ЛПС (легкая пуля со стальным сердечником - ред.) получается брелоки на ключи. Декорируем тубусы от ручного противотанкового гранатомета – рисовали донецкую вышиванку и петриковский орнамент. Также расписываем гильзы от БМП (боевая машина пехоты – ред.), крупнокалиберного пулемета Дегтярева-Шпагина и зенитной установки. Еще делаем компактные подставки для канцелярских принадлежностей. Ею вы точно удивите своих членов семьи или коллег по работе – ведь она сделана из гильзы от БМП, привезенной с позиций в окрестностях Авдеевки. К подставке у нас имеется шариковая ручка, сделанная местными мастерами из деактивированного патрона 7,62х54 мм», – делится Косовская.

Гильзы были собраны на передовых позициях вблизи Донецка. «Они не несут никакой угрозы, ведь капсюль-детонаторы пробиты», – уточняет общественница.

Также изготавливают украшения – плетеный браслет в стиле «Шамбала» с 4-мя вставками из обрезанных гильз от патрона для автомата Калашникова. Есть в ассортименте и свечи в декорированных гильзах от АГС (автоматический гранатомет на станке).

«Если говорить о более масштабных сувенирах, то у нас есть ящик от патронов, отстрелянных по вражеским позициям. Внешне сохранены оригинальные маркировки, внутри – картина, посвященная павшим бойцам. Она нарисована акриловой краской и надежно закреплена лаком, поэтому ящик вполне пригоден для хранения вещей или документов», – перечислила Алина.

Средства, вырученные от продажи сувенирной продукции, организация отправляет на нужды групп иностранных добровольцев в АТО. Также фонд собирает экспонаты непосредственно в зоне проведения боевых действий, обезвреживает и реставрирует их, создает композиции и миниатюры, а потом передает организациям, которые имеют экспозицию, посвященную войне, или только планируют создать.

Приобрести сувениры, тем самым поддержать украинских военных, можно в благотворительном магазине «Сувениры с войны» или на сайте БФ «Зорі надії»

Как сообщалось ранее, представители БФ «Зорі надії» и группы военно-гражданского сотрудничества Cimic Avdeevka врайоне промзоны Авдеевки (в 700 метрах от позиций противника) оборудовали блиндаж-музей.

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