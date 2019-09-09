В Мариуполе есть три патронатные семьи, в которых временно устроены четверо детей

В Мариуполе (Донецкая обл.) функционируют три патронатные семьи, в которых временно устроены четверо детей. Еще одна семья ждет обучения по патронатному воспитанию. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба горсовета.

Три месяца назад, по информации ювенальной превенции, пятилетний ребенок был оставлен на долгое время сам. С целью создания достойных (приближенных к семейным) условий для жизни его устроили в семью патронатного воспитателя.

Ребенок продолжал посещать детский сад и общаться с родителями, с которыми социальные специалисты работали для преодоления сложных жизненных обстоятельств. Сейчас девочку вернули ее биологической семье.

«Кто может стать патронатным воспитателем? Это гражданин Украины, который имеет опыт воспитания детей, соответствующие жилищные условия для оказания услуг по уходу и воспитанию ребенка в своем доме. Патронатный воспитатель не остается наедине с проблемами детей, он является членом междисциплинарной команды, в составе которой работает служба по делам детей, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, медицинские и педагогические работники. Обязательным условием является наличие у патронатного воспитателя помощника из числа членов семьи и прохождение специального курса подготовки в областном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Патронатному воспитателю гарантированы заработная плата (денежное обеспечение за предоставление услуг патроната), пособие на ребенка и профессиональная поддержка специалистов. Чтобы стать патронатным воспитателем, необходимо обратиться в центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (пр. Богдана Хмельницкого, 25) и в службу по делам детей по адресу (пр. Мира, 29б, каб.25) или отправить письмо на электронный адрес: ssd.group@mariupolrada. gov.ua», – говорится в сообщении.