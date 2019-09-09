Сделать полезные вещи: В Северодонецке детей учат перерабатывать пластик

В Северодонецке (Луганская обл.) школьников учат перерабатывать пластиковые крышечки от бутылок. Такой экологический проект создал местный житель Давид Пагава. Он выиграл грант по программе «Молодая энергия громад» и на деньги гранта купил станок вакуумного формования. Использует его, чтобы показать детям, что из мусора можно сделать полезные вещи.

Дети делают из крышечек линейки, украшения и картины. «Дети знают, что им в этом мире еще жить, они понимают важность переработки», – отмечает активист.

Сначала крышечки измельчают, а потом плавят. Из них получаются листы, из которых делают новые вещи. «Разогреваем лист, он становится мягкий, и тогда медленно опускаем на форму», – объяснил инициатор.

Из 80 крышечек в час получают готовый горшок или фонарь.

Сейчас Давид с детьми собирается в тур по городам Донбасса. «Покажем другим детям, какие вещи можно делать из пластика, и что крышечки надо сдавать на переработку», – сказал он.

Источник: ШоТам