Нуждаются в «тишине»: Ведутся переговоры о следующем обмене с Россией

Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога в настоящий момент не стоит. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «Громадському».
«Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и во временно оккупированном Крыму», – сказала она.
Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова о них говорить отказалась. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», – отметила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор высоко оценил взаимное освобождение Украиной и Россией удерживаемых лиц и призвал РФ освободить остальных незаконно удерживаемых украинцев.
Читайте также:
- Процесс пошел: Адвокат подтвердил начало обмена удерживаемыми между Украиной и РФ
- В «Борисполь» вылетел самолет с украинскими заложниками
- Стали известны подробности освобождения украинских моряков
- Самолет, который должен был привезти в Киев украинских политзаключенных, сел в «Борисполе»
- Названы фамилии украинцев, которые вернулись в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц
- Нидерланды после обмена: Мы просили Украину не выдавать Цемаха России
- США в ОБСЕ призывают Россию освободить остальных украинских политзаключенных
Комментарии