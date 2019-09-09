Нуждаются в «тишине»: Ведутся переговоры о следующем обмене с Россией

Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога в настоящий момент не стоит. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «Громадському».

«Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и во временно оккупированном Крыму», – сказала она.

Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова о них говорить отказалась. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», – отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор высоко оценил взаимное освобождение Украиной и Россией удерживаемых лиц и призвал РФ освободить остальных незаконно удерживаемых украинцев.

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