Использовать момент: Генсек ООН хочет прогресса в урегулировании на Донбассе

Использовать момент: Генсек ООН хочет прогресса в урегулировании на Донбассе

09.09.19 23:58ukrinform.ruНовости

Фото из открытых источников

После обмена пленными между Украиной и РФ, генеральный секретарь ООН планирует использовать свое влияние, чтобы убедить стороны воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликта. Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает «Укринформ».

«Генеральный секретарь ООН будет подталкивать стороны к использованию, в лучшем возможном понимании этого слова, момент, который мы видели (обмен пленными – ред.)», – рассказал Дюжаррик.

Он напомнил, что для прогресса в процессе урегулирования существует ряд инструментов, включая Нормандский формат, Трехстороннюю контактную группу в Минске, ОБСЕ. «Все эти инструменты должны быть использованы, чтобы подтолкнуть (процесс) в правильном направлении и не дать моменту обмена пленными, который мы видели, быть потерянным», – добавил представитель генсека ООН.

Напомним, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

Читайте также:

Комментарии