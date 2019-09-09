Использовать момент: Генсек ООН хочет прогресса в урегулировании на Донбассе

После обмена пленными между Украиной и РФ, генеральный секретарь ООН планирует использовать свое влияние, чтобы убедить стороны воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликта. Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает «Укринформ» .

« Генеральный секретарь ООН будет подталкивать стороны к использованию, в лучшем возможном понимании этого слова, момент, который мы видели (обмен пленными – ред.)», – рассказал Дюжаррик.

Он напомнил, что для прогресса в процессе урегулирования существует ряд инструментов, включая Нормандский формат, Трехстороннюю контактную группу в Минске, ОБСЕ. « Все эти инструменты должны быть использованы, чтобы подтолкнуть (процесс) в правильном направлении и не дать моменту обмена пленными, который мы видели, быть потерянным», – добавил представитель генсека ООН.

Напомним, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

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