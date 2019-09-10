Скоро динозавры будут бродить: В городах «ДНР» появились лисицы (Фото)

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в бывших промышленных зонах Макеевки и Донецка развелись лисицы. Об этом пишут пользователи соцсетей, разместив соответствующие фото.

«Макеевку заполонили лисы», – говорится в одном из сообщении очевидцев, которые уточняют, что видели зверьков в районах Ясиновского коксохимического завода, Макеевского металлургического, а также на Бутовке и в Северном парке.

Очевидцы активно обсуждают появление лис в городской черте, уточняя, что они есть не только на окраинах городов, но и в центре, при этом не стоит забывать, что дикие животные являются переносчиками инфекций.

Алекс: «Природа берет свое, вместо людей скоро будут в Донецке звери бегать»;

«Природа берет свое, вместо людей скоро будут в Донецке звери бегать»; Владислав: «Я в центре Донецка на набережной наблюдал лис, и по Щербакова бегает до сих пор, а здесь, возле завода в глуши – это фигня»;

Иван: «Ожидаем подхода волков»;

Виталий: «В Кировском парке четырех лисят видел»;

Люсьена: «Там скоро динозавры будут бродить»;

Татьяна: «Они являются переносчиками бешенства»;

Юля: «На заводе ММЗ их куча, этих лис, и не только их, еще зайцы, фазаны и белки. Даже змеи»;

Антон: «И что? Охоты ведь нет»;

Светлана: «На ММЗ похлеще разновидности живут, даже кабанчики есть, не говоря о лисах, зайцах и т. д.».

Напомним, что в неподконтрольном украинским властям Донецке в районе стадиона «Донбасс Арена» замечена лиса.

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