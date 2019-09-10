Китайский фактор для Донбасса: Эксперты оценили предложение посла КНР

Заявление посла Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэйя о том, что Китай готов помочь в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, вызвало неоднозначную реакцию в экспертной среде. Ранее Поднебесная не стремилась как-либо участвовать в развязывании «донбасского узла».

По разным оценкам, с начала военных действий на Донбассе международные организации и правительства разных стран выделили пострадавшим регионам около 100 млн долл. В подконтрольных частях Донетчины и Луганщины продолжают работать десяток международных организаций (ООН, МККК, «Человек в беде» и т.д.). Доноры помогают малоимущим жителям прифронтовых территорий, переселенцам, восстановлению инфраструктуры (здания, дороги, объекты водоснабжения), налаживают энергоэффективность. Периодически гуманитарная помощь доставляется и в неподконтрольные районы.

Среди доноров, которые наиболее помогает Донбассу: Европейский Союз, США, Япония, Великобритания, Германия, Швейцария, Канада, страны Балтии, Нидерланды.

Китай же ранее не был замечен в стремлении помочь Донбассу. Ни средствами, ни дипломатическими методами воздействия на РФ. По мнению экспертов, опрошенных «Донецкими новостями», прозвучавшее «донбасское заявление» китайского дипломата – неспроста и связано с рядом факторов.

Даниил Богатырев, политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– Тема готовности КНР выступить в качестве посредника в мирном урегулировании на Донбассе возникла в связи с двумя факторами.

Первый из них – это попытки американцев препятствовать покупке китайскими компаниями завода «Мотор Сич». В связи с недавним визитом советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Киев и его «настоятельным советом» отыграть назад продажу завода китайцам, Поднебесная демонстрирует свою полезность для Киева не только в качестве инвестора, но и в качестве государства, которое может поспособствовать решению основного вопроса для Украины – урегулировании конфликта на Донбассе.

Второй фактор, ставший причиной для заявления китайского посла о готовности помочь Украине в решении «донбасского вопроса», – активизация в Киеве разговоров о необходимости создания «Будапештского формата» переговоров. Напомню, несмотря на то, что Китай в 1994 году не ставил своей подписи под Будапештским меморандумом, на уровне деклараций он предоставил Украине гарантии безопасности аналогичные тем, под которыми подписались другие ядерные державы. Учитывая то, что заявления о необходимости перехода к «Будапештскому формату» в Киеве являются трендом последнего времени, не удивительно, что Китай этот тренд улавливает и пытается обратить в свою пользу, поспособствовав положительному решению вышеупомянутого вопроса о покупке «Мотор Сичи».

Максим Степаненко, политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований:

– Заявление посла Китая в Украине Ду Вэя о готовности помочь Украине в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины носит, скорее, символической и имиджевый характер, нежели практический. С одной стороны, это – ответ Штатам в контексте глобального противостояния двух стран. С другой – элемент заигрывания с Украиной, за которым не последуют реальные предложения об участии Китая в миротворческом процессе.

Украина постоянно находится в поиске дополнительных возможностей, которые могли бы помочь придать положительную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Но привлечение в этот процесс Китая не рассматривается. В первую очередь это связано с тем, что Украина выбрала своим внешнеполитическим вектором евроатлантическую интеграцию и демократический строй в целом. Соответственно, наш геополитический ориентир – это США и страны ЕС, а не Китай, Индия или Россия.

Во-вторых, Украина находится на зоне пересечения интересов США и России. Китай же практически не имеет прямых геополитических интересов в Украине, в отличие от тех же США или РФ. Как следствие, Китай не был ранее привлечен к процессу урегулирования конфликта в Украине. Собственно, даже голосование Китая в ООН относительно «украинских вопросов» свидетельствовало и нежелании КНР занимать сторону демократических стран, тем самым портя отношения с Россией.

Само же заявление китайского посла было привязано к кейсу с продажей акций «Мотор Сичи» китайскому бизнесу, против чего активно выступили в США. Поэтому заявление Ду Вэя о готовности помочь Украине – это ответ Штатам, символическое посягательство на их роль одного из главных действующих лиц в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. Кроме того, Китай таким образом зарабатывает имиджевые баллы в Украине, уделяя внимание конфликту на Донбассе.

Показательным в этой ситуации является отсутствие какой-либо реакции на заявление китайского посла со стороны первых лиц государства, включая МИД Украины. Тем самым мы подтверждаем свою лояльность США, которые бы не мирились с тем, что наши власти привлекали бы Китай к миростроительным процессам в Украине.

Перспективы для Украины от участия КНР в этом процессе довольно призрачны. Сложно представить, что Китай займет проактивную позицию и будет готов давить на РФ с помощью экономических рычагов. Если бы имелось такое желание, то Китай мог бы быть более активным раньше. С другой стороны, в Украине никто не готов разрушить и без того шаткие механизмы международного давления на РФ, которые держаться именно на США и ЕС.

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– Такое внимание к вопросу урегулирования военного конфликта на Донбассе со стороны официального Китая не удивительно. В Украине полностью сменился политический ландшафт, что дает возможность КНР расширить свое присутствие в нашем государстве, обновить связи, наладить политическое, дипломатическое, бизнесовое сотрудничество.

Не надо быть наивными, ведь у наших китайских партнеров всегда прагматичные цели. Это не хорошо и не плохо, так есть во всем мире... Но только Китай умеет методично и долго ждать, и всегда имеет много разных и выгодных предложений для партнеров.

В условиях нарастающего мирового финансового кризиса и беспощадной торговой войны между Китаем и США, китайские инвесторы уже ищут возможные площадки для расширения торговли и инвестирования – это так называемые рынки-компенсаторы, куда китайский бизнес приходит с льготами по кредитованию, займам, долгосрочной арендой и пр. Украина подходит им, как никто другой.

Восстанавливать районы Донецкой и Луганской областей китайцы уже готовы – строить масштабные инфраструктурные объекты, мосты, дороги, железнодорожное полотно, газо-, водопроводы и прочая они умеют. А также совместные заводы и сборочные линии, что даст рабочие места для жителей реинтегрированных районов. Все это, подчеркну, в случае завершения войны.

Китай очень внимательно следит за развитием событий и просто так посол Ду Вей не имел бы права высказываться о желании КНР стать посредниками в переговорных процессах. Главная миссия – это включить Украину в масштабный проект, который Китай продвигает несколько лет и будет продвигать еще с десяток точно – Новый Шелковый Путь. Выгодное транспортное и логистическое расположение Украины дает возможность быстрого продвижения для китайских товаров в сторону Евросоюза. Прибыль для Украины от участия в этом проекте может исчисляться миллиардами долларов в год.

Да, Китай действительно может влиять на РФ, подталкивая к решениям. Но не надо забывать, что КНР является оппонентом и соперником США. И вот тут-то ситуация входит в клинч политических и экономических интересов. В этом случае Украина могла бы становиться субъектом и вести выгодные переговоры о поддержке с США, играя на недовольстве возможного сотрудничества с Китаем. Так можно было бы говорить и о стабильной военной помощи, о средствах на реинтегарцию Донбасса, о списании задолженности по кредитам от МВФ и Мирового банка, на которые влияет США. При этом ставить во главу угла не политику, а именно экономику. Выгоды для украинского государства. И помнить отличную формулу «утром деньги – вечером стулья», а не наоборот, как это случилось с отказом от ядерного оружия в обмен на якобы полную гарантию защиты и безопасности.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

– Если мы говорим о китайском участии в ситуации на Донбассе, то необходимо понимать, что КНР не выступит участником военно-политических решений или миротворческих механизмов. Китай точно не будет становится на позиции той или иной стороны конфликта. При этом о равноудаленности Китая от Москвы и Киева речи не идет. КНР однозначно ближе к РФ, у них много общих соглашений и схожие взгляды вопросы глобальной безопасности. Достаточно посмотреть та то, как КНР голосует (или не голосует) в ООН, чтобы понять, что Китай вряд ли можно назвать надежным партнером Украины в вопросах безопасности.

В то же время, Китай может предложить свои услуги (экономические, гуманитарные) в процессе постконфликтного урегулирования.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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