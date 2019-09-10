Нет «закона», средств и кадров: Как в «ДНР» стерилизуют бродячих собак

В неподконтрольном украинской власти Донецке последние годы активизировалась проблема с бродячими собаками, которые периодически нападают на людей. По регулированию численности бездомных собак в городе работает коммунальное предприятие «Животные в городе», а также приюты «Пиф» и «4 лапки». Но им не хватает кадров, финансовых и технических средств для решения проблемы. Также в «ДНР» нет соответствующей «законодательной» базы. Об этом говорится в материале местной газеты.

В довоенное время в городе работала комплексная программа по стерилизации животных, но она закрылась в 2015 году, когда были исчерпаны остававшиеся ресурсы.

«В 2011 году наш приют запустил программу "ОСВ" – отлов, стерилизация, выпуск. Наша работа была построена четко и не имела сбоев. Потому что мы брали пример с самых известных зоозащитных организаций мира. Но когда в наш дом постучалась война, то многие наши достижения были перечеркнуты, и тысячи домашних животных оказались на полупустых улицах Донецка. Программа по стерилизации бездомных животных закрылась в 2015 году», –рассказывает директор приюта для бродячих животных «Пиф» Виктория Васильева.

«Пиф» продолжал работать и в условиях войны, но уже на основе пожертвований людей. Благодаря ним удалось простерилизовать 7 тыс. собак. «Элементарный подсчет говорит, что если бы этого не было сделано, то сейчас только в Донецке обитало бы как минимум 168 тысяч бездомных собак!», – акцентирует Васильева.

Сейчас в приюте содержится около 800 животных, за год удается пристраивать примерно 300 из них, но постоянно поступают новые.

Также работает приют для бездомных животных «4 лапки», в котором на сегодняшний день обитает 250 собак.

В городском предприятии «Животные в городе» (было создано еще в 2009 году) также проводят стерилизацию, но средств не хватает.

Как рассказал директор КП «Животные в городе» Сергей Федоров, сейчас на предприятии работает всего две бригады ловцов, «которые ежедневно выезжают на отлов животных во все районы города». «Но, как и в большинстве других коммунальных предприятий, штат у нас недоукомплектован, но как-то справляемся. У нас работают ветеринары — врачи и фельдшеры… Конечно, хотелось бы, чтобы машин было больше, тогда бы мы могли уделять больше внимания проблемным районам, но пока приходится исходить из того, что есть», – добавил он.

По словам Федорова, за первое полугодие 2019 года работники КП «Животные в городе» отловили 1 423 собаки, приняли от населения 14, стерилизовали 610, выпустили в прежнюю среду обитания 592 особи, передали новым хозяевам 244 животных.

Он акцентировал, что по сигналам жителей в неделю может быть до 100 вызовов. «Специфика работы проста: мы отлавливаем животное, проводим ветеринарный осмотр, если нужно, назначается лечение. Мы не приют, не клиника, а скорее, карантинная площадка. В среднем животные находятся у нас в пределах 15 дней. За это время мы их стерилизуем, избавляем от паразитов, и, конечно, делаем им прививку от бешенства. В дальнейшем, если по состоянию собаки нет никаких вопросов, мы отпускаем ее в привычную среду обитания», – пояснил Федоров.

Он отметил, что в связи с военными действиями у животных чаще наблюдаются отклонения в психике. Были случаи, когда и у домашних собак после обстрелов начинали возникать нарушения психики, в связи с этим их хозяева обращались к нам, и нам приходилось забирать больных животных… Собак с явными нарушениями психики не выпускаем, наблюдаем за ними, и если выясняется, что нарушения необратимы (это, как правило, немотивированная агрессия), то приходится таких животных усыплять. Как и неизлечимо больных», – констатировал директор КП.

Все представители зоозащиты акцентировали, что в «ДНР» до сих пор не разработан свой «закон», позволивший бы регулировать численность бродячих животных, привлекать к ответственности нерадивых хозяев. При этом Федоров акцентировал, что «республика» признала украинский закон о содержании животных, но он здесь до сих пор не действует. «Дело в том, что соответствующие законы уже имеются, надо только, чтобы они заработали. Это, в первую очередь, действующие у нас украинский закон о защите животных от жестокого обращения и правила содержания домашних животных в городе Донецке, изданные еще в 2012 году. В них все очень хорошо и досконально описано, и если бы они полностью работали, проблем у нас было бы гораздо меньше», – уверен Федоров.

«Власти ДНР» пообещали разработать соответствующий «республиканский закон».

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