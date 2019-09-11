Ситуация с заложниками «Л-ДНР» сложнее, чем в России, – правозащитник

Ситуация с незаконно удерживаемыми в тюрьмах «Л-ДНР» людьми сложнее, чем в Крыму или в России. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.

По его словам, в «Л-ДНР» незаконно удерживаются, как люди, попавшие в места несвободы после 2014 года – и гражданские, и военные, так и те, кто находился в тюрьмах до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

«У некоторых срок закончился и в соответствии с украинскими законами, они должны были быть уже освобождены, а они отбывают наказание – это тоже незаконно. Самые разные ситуации и это отдельный вопрос, и отдельная проблема», – отмечает Павличенко.

«Если говорить о тех, кто был помещен в места несвободы с 2014 года с политическим контекстом и не являются банальными преступниками, по обвинению то ли в симпатии к Украине, то ли за шпионаж в пользу Украины – таких может быть несколько сотен человек, более 200… Есть военнослужащие, которые пребывают там 4-5 лет», – продолжил правозащитник.

Он считает, что решить вопрос с освобождением заложников из «Л-ДНР» можно достаточно быстро. Эксперт отметил, что при этом, чем меньше раскрываются детали переговоров по освобождению пленных, тем больше шансов, что результат будет положительным.

«То, что происходит в РФ, формально вписывается в законные рамки, потому что идет процедура помилования президентом… или же закрывается уголовное дело по каким-то признакам… В "ДНР" и "ЛНР" есть "уголовные суды", возможно, там существует и процедура "помилования". Я думаю, что очень несложно за несколько дней ее создать, если нужно будет, поэтому формальной сложности нет, была бы политическая воля и договоренность о процедуре обмена», – резюмировал исполнительный директор УХСПЧ.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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