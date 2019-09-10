Россиянин показал цены на рынке в Луганске (Фото)

Россиянин показал цены на рынке в Луганске (Фото)

10.09.19 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Луганске на Центральном рынке можно приобрести фрукты, овощи и другие продукты. О ценах рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший рынок.

На рынке продают фрукты (цена за 1 кг):

  • персики – 120 руб. (46 грн по местному курсу на 10.09.2019);
  • груши – от 40 руб. (15 грн);
  • сливы – от 30 руб. (11 грн);
  • яблоки – от 60 руб. (23 грн).

Также в продаже есть овощи (цена за кг):

  • картофель – от 20 руб. (8 грн);
  • помидоры – от 27 руб. (10 грн);
  • огурцы – 65 руб. (25 грн);
  • цветная капуста – 50 руб. (19 грн).

Кроме того, можно приобрести и иные продукты (цена за 1 кг):

  • финики – 250 руб. (96 грн);
  • курагу – 350 руб. (134 грн);
  • грецкий орех чищенный – 250 руб. (96 грн);
  • изюм – 200-250 руб. (77-96 грн);
  • арбузы – 13-15 руб. (5-6 грн);
  • дыни – 30 руб. (11 грн).

Яйца стоят 54 руб. (21 грн) за десяток. Луганчанам также предлагают белорусские сыры по цене от 423 руб. (162 грн) за кг.

Напомним, ранее россиянин показал цены на одежду в Луганске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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