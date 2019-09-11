Житель Горловки показал, как отдыхал на курорте «ДНР» в палатке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег в «бархатный сезон» отправился на курорт «ДНР» в Седово. Как отдыхают люди на берегу моря в палатках, горловчанин показал в соцсети.

До въезда в поселок компания из Горловки (4 человека, Олег, его жена и их двое взрослых детей) добралась на авто за 2,5 часа. «Доехали за 2,5 часа. Дорога так себе, процентов 30 – отвратительная», – рассказал Олег.

После этого автомобиль стоял перед блокпостом. Чем ближе к блокпосту, тем больше становилась вторая очередь, машины прибывали. После проверки горловчан пропустили в поселок.

Местом отдыха они выбрали платный кемпинг на берегу. Днем солнце пригревало достаточно, и некоторые люди купаются, а вечером и утром ходят в кофтах.

«Мы находимся в месте, где самый лучший пляж, самое чистое море, самый лучший подъезд. Но здесь, к сожалению, нет благоустроенных пансионатов, люксов – здесь люди отдыхают в палатках. Нам лично это очень нравится», – рассказал Олег.

«Мы приехали на одну ночь в это место. Это кемпинг, здесь нужно заплатить за ночь 250 руб. (95 грн – ред.), можно поставить машину, палатку, есть туалет, вода, душ, умывальник. В принципе, за такие деньги – достаточно», – добавил он.

Также на пляже есть киоск, в котором можно купить холодное пиво на разлив, напитки, мороженое. В качестве вечерних развлечений у отдыхающих – шашлыки и танцы на пляже.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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