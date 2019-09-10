«Каргилл – просто ***ец»: Ситуация в пунктах пропуска утром 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,4 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8135 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6990 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6570 человек и 1255 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3000 человек и 665 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9705 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 245 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алинка: «8:41. КПВВ Горловка в сторону Украины – пешие далеко за сеткой, автобусов и бусов очень много, в Майорске пеших почти нет, на въезд стоит 33 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Kirill: «7:59. "Каргилл" из Донецка: 90 в общей и 65 в льготе. "Каргилл" в Донецк: 15 общей и 7 льготы. Марьинка "ноль": машин нет. Марьинка "ноль": пеших очень много, не меньше двухсот»;

Kirill: «8:20. Марьинка, КПВВ из Украины: 11 машин. Марьинка, КПВВ в Украину: 38 автомобилей»;

Рома: «8:35. "Каргилл" – просто ***ец. Перевозы только едут, причем во всех трех очередях. Общая – начало подъема льгота до блоков».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.