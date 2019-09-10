Трамп рассказал, готовы ли США присоединиться к переговорам по Донбассу

Президент США Дональд Трамп мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил Трамп, передает «Голос Америки».
Президенту США был задан вопрос о том, должны ли Штаты присоединиться к переговорам Германии, Франции, Украины и России в Нормандском формате о мире на Донбассе. «Я считаю, что тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился», – заявил Дональд Трамп.
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