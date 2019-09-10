Четырем бывшим политическим узникам могут купить жилье в Киеве, – Денисова

Государство обещает купить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину. Речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире «Громадського».

«Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру», – сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут. «Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента», – уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может. «Мы всю информацию передали (в Офис президента, – ред.), я думаю, это будет в ближайшее время сделано», – резюмировала Денисова.

Ранее Денисова уже заявляла, что Сенцову и Кольченко «организовали» временное жилье. В комментарии изданию она уточнила, что в ситуации с Кольченко говорится о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину.