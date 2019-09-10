Цемах должен оставаться доступным для следователей по делу MH17, – ПАСЕ

После обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимир Цемах «должен оставаться доступным» для следователей, проводящих расследование по делу катастрофы рейса MH17 в небе над Донецкой областью. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Председатель Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Торхильдур Сунна Эварсдоттир настаивает на том, что Цемах должен оставаться доступным для голландских властей, расследующих катастрофу рейса MH17.

«Тот факт, что Украина разрешила Цемаху поехать в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать со следствием в расследовании этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы, и юридически обязана бороться с безнаказанностью», – заявила она.

«В начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, уполномоченного оценивать прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии и привлечении к ответственности виновных», – добавила председатель Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

Напомним, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене. Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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