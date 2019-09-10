«За» и «против»: На какие компромиссы готовы украинцы по Донбассу

Большинство украинцев не поддерживают политическую часть Минских договоренностей, в том числе избиратели, голосовавшие за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом рассказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

«У меня есть социология, есть данные, какие именно компромиссы украинцы поддерживают, что не поддерживают. Более того, у нас есть разбивка по электорату», – говорит он.

«Большинство из того, что прописано в политической части Минских соглашений, украинская общественность не поддерживает. Причем не поддерживает в том числе электорат "Слуги народа". Конечно, по регионам мнение разное – чем ближе к фронту, тем больше людей готовы на любые компромиссы, чтоб прекратить войну», – заявил Гарань.

Эксперт сообщил, что согласно данным соцопросов, проведенных накануне парламентских выборов в Украине, на любые компромиссы по Донбассу были готовы 21% электората партии «Слуга народа», при этом не на все компромиссы готовы 56% избирателей команды президента Украины Владимира Зеленского.

«На то, чтобы прописать в Конституции особый статус – это цель Путина, тут – 48% электората "Слуги народа" против, 29% – за. Полная амнистия для тех, кто воевал против нас, на это не согласны 65% электората Слуги народа, согласны 13%. Местные выборы на условиях боевиков – не согласны 68% избирателей "Слуги народа", 11% – согласны. На то, чтобы в ОРДЛО* местные суды, прокуратура и т. д. формировались исключительно из местных представителей, не согласны 60%, согласны – 16%», – проинформировал социолог.

«Из того, что тревожно в целом по Украине, считают ли украинцы, что ради мира на Донбассе нужно идти на прямые переговоры с лидерами боевиков. Тут по Украине раскол – 41% за, 41% – против (не только электорат "Слуги народа"). При этом считают это неприемлемым с большим преимуществом электорат партий "Европейская солидарность" и "Голос", за – 75% электората "ОПЗЖ". Электорат партии "Слуга народа" фактически раскалывается: 44% считают, что можно идти на прямые переговоры с лидерами боевиков, 39% – против. Среди электората "Батькивщины" также раскол: 46% считают, что можно, и 38% – против», – рассказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы».

Он добавил, что также есть раскол общественного мнения по вопросу снятия блокады Донбасса: «У "Слуги народа" 42% избирателей считают, что не нужно этого делать, 35% – что нужно».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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