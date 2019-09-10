На Луганщине арестован житель Северодонецка, который шпионил для «ЛНР». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

«В июне 2018 года житель г. Северодонецка Луганской области самостоятельно, а также через свое окружение собирал информацию о силах и средствах правоохранительных органов и ВСУ, а именно – о местах расположения, характере и количестве военной техники ВСУ, их перемещении, размещении военно-инженерных сооружений и прочее», – говорится в сообщении.

«В дальнейшем молодой человек в телефонном режиме передавал указаны данные своему куратору – члену "диверсионно-разведывательного подразделения 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", используя условные названия для различных видов боевой техники в целях конспирации передачи данной информации», – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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