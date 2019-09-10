Сводка из зоны ООС за 9 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из автоматического гранатомета;

вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Зайцево – из миномета калибром 82 мм;

вблизи Троицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Причепиловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 184 единицы. Под огнем оказались поселок Александровка на западе Донецка, район Донецкого аэропорта, село Спартак; село Крутая Балка к северу от Ясиноватой; Докучаевск; села Стыла, Петровское, Новая Марьевка и Коминтерново. При обстрелах применялась артиллерия калибром 122 мм, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Калиново. Огонь велся из миномета калибром 82 мм, орудия боевой машины пехоты БМП-1, противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия».