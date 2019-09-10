Эксперт объяснил, почему Китай готов выступить посредником в урегулировании на Донбассе

Тема готовности Китайской Народной Республики (КНР) выступить в качестве посредника в мирном урегулировании на Донбассе возникла в связи с двумя факторами. Об этом «Донецким новостям» сообщил политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

По его словам, первый фактор – это попытки американцев препятствовать покупке китайскими компаниями завода «Мотор Сич». «В связи с недавним визитом советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Киев и его «настоятельным советом» отыграть назад продажу завода китайцам, Поднебесная демонстрирует свою полезность для Киева не только в качестве инвестора, но и в качестве государства, которое может поспособствовать решению основного вопроса для Украины – урегулированию конфликта на Донбассе», – сообщил политолог.

Вторым фактором Богатырев считает активизацию в Киеве разговоров о необходимости создания «Будапештского формата» переговоров. «Напомню, несмотря на то, что Китай в 1994 году не ставил своей подписи под Будапештским меморандумом, на уровне деклараций он предоставил Украине гарантии безопасности аналогичные тем, под которыми подписались другие ядерные державы», – отметил эксперт.

«Учитывая то, что заявления о необходимости перехода к «Будапештскому формату» в Киеве являются трендом последнего времени, не удивительно, что Китай этот тренд улавливает и пытается обратить в свою пользу, поспособствовав положительному решению вышеупомянутого вопроса о покупке «Мотор Сичи», – добавил он.

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