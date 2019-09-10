Жуткое ДТП на Донетчине: Сгорели два человека (Фото)

На Донетчине во время пожара, возникшего в результате ДТП, погибли два человека. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«10 сентября в 00:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на выезде из г. Марьинка Донецкой области. В результате аварии вспыхнул легковой автомобиль. Бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, немедленно приступили к тушению пожара. К сожалению, в результате пожара погибли два человека, находившиеся в автомобиле», – сообщили в ГУ ГСЧС.

Спасатели локализовали пожар в 00:48 и ликвидировали в 00:55.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области