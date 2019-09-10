В плену «ДНР»: История задержанной «за шпионаж» жительницы Горловки

В неподконтрольном украинской власти Донецке более 1,5 года в СИЗО удерживается жительница неподконтрольной Горловки Марина Чуйкова, а ее семья сейчас надеется только на обмен. Об этом рассказал сын женщины Артур Чуйков.

«На данный момент я не могу сказать, какое состояние здоровья у нее сейчас, потому что никакого контакта, никакого общения с ней не имею. Даже посещения близких родственников в СИЗО для нее запрещены», – сказал он.

По его словам, добиться посещения «арестованной» матери пытался его отец, но в СИЗО, где ее удерживают, ему отказали. «Для людей, у которых "политические статьи", в данном случае – это ст. 321 ("шпионаж в пользу Украины"), в которой ее обвиняют, с такой статьей посещения запрещены», – отмечает Артур.

Об условиях содержания матери в донецком СИЗО ему также ничего неизвестно: «Я знаю единственное – она находится в СИЗО №5 Донецка, и, скорее всего, она находится в камере, где содержат людей, которым уже предъявили обвинения. Ей выделили "государственного" адвоката. К сожалению, он не так часто посещает ее. Это первый источник, откуда я узнаю о ней. Второй источник – это отец, который передает ей передачи. Из того, что передачи забирают и ей передают, мы понимаем, что она до сих пор там находится».

«Практика показывает, что "оправдательных судов" по "политическим" заключенным не было, и, я думаю, что не будет. Шансы на ее освобождение предугадать невозможно. Я знаю точно, что ее обменяют, но когда это будет, абсолютно неизвестно. Для этого должны договориться стороны Трехсторонней контактной группы», – убежден Артур.

Напомним, двое сыновей женщины являются волонтерами, они проживают в Харькове, учат людей оказывать первую помощь, помогают ремонтировать больницы и прочее. О задержании в «ДНР» своей матери узнали от соседей в 2018 году, однако предпринимаемые попытки освободить ее пока не принесли результатов.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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