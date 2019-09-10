Россия может выдать Нидерландам Цемаха, – мнение

Россия может выдать Нидерландам свидетеля по делу о катастрофе самолета Боинга MH17 на Донбассе начальника «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха. Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов, пишет «Новое время».

Как утверждает адвокат, свидетельские показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию накануне обмена, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

«Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и тому подобное. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и другие доказательства», – пояснил Полозов.

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Более поздние свидетельства будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Как отметил адвокат, у Нидерландов есть шанс на экстрадицию Цемаха из России.

«У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли», – добавил Полозов.

Напомним, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене. Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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