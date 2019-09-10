На Луганщине экс-милиционер организовал поставку наркотиков в Россию (Фото)

В Луганской области перекрыт канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в Россию. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, этот канал организовал бывший правоохранитель – житель Новопсковского района Луганщины. Наркотики поставлялись в РФ через международный автомобильный пункт пропуска «Танюшевка», а непосредственно перевозки через таможенную границу Украины выполняла невестка организатора, которая передавала наркотические средства заказчикам на территории России. В Украину она возвращалась уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков.

«8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 г, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля. Одновременно в местах выращивания, переработки и сортировки наркотических веществ по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке следователями проведены санкционированные обыски», – говорится в сообщении.

«Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9,6 тыс. долл. США и 61 тыс. руб. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц)», – проинформировали в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по ст. 307 и 310 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозку и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений. Продолжаются следственные действия.

Фото: пресс-центр СБУ

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